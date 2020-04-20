В Канаде в результате стрельбы убиты не менее 16 человек

В канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Нападавший убит. Сообщается, что стрелок переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский.

В нападении подозревается 51-летний Гэбриел Уортман. Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила Си-би-си, что инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".

Первое нападение произошло в субботу в небольшом городке Портапик. Там внутри и снаружи одного из домов были найдены несколько тел. Ряд домов в городе загорелись.

Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов.

Премьер-министр Канады ДЖастин Трюдо назвал нападение "ужасающей ситуацией". Глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции".

Нынешнее нападение стало одним из самых смертоносных в истории Канады.

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда стрелок ворвался в университет Монреаля и убил 14 женщин.