Опрос: россияне стали терпимее относиться к ЛГБТ и феминисткам

За последние пять лет россияне стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств, проституткам и феминисткам. Это следует из опроса "Левада-центра", результаты приводит "Коммерсантъ". Все большее число респондентов считают, что в отношении этих категорий граждан государство не должно принимать радикальных мер, и их надо предоставить самим себе. Сегодня так думает почти треть респондентов против четверти в 2015 году. 41 процент опрошенных считает, что не стоит обращать внимания и на феминисток.

Обратный тренд наблюдается в отношении религиозных сект, пишет издание. Согласно данным социологов, 41 процент респондентов полагают, что их надо изолировать от общества , а 21 процент - уничтожить.

Исследование показало, что крайнюю нетерпимость опрошенные проявляют в первую очередь к обвиняемым в преступлениях. По мнению большинства, пишет газета, следует "ликвидировать" террористов (80%), педофилов (75%), убийц (61%) и экстремистов (44%).

В 2015 году 18 процентов россиян считали, что нужно также «ликвидировать» женщин, вовлеченных в проституцию. В 2020 году таких только 9 процентов. Количество считающих, что им нужно помогать, увеличилось с 7 до 27 процентов.

Среди тех, кому, по мнению россиян, следует оказывать помощь, уверенно лидируют бездомные (88%), люди с ВИЧ (79%) и тяжелыми психическими нарушениями (63%). За ними следуют алкоголики (74%), попрошайки (57%) и наркоманы (53%).

По словам социолога "Левада-центра" Карины Пипия, за последние 30 лет в России снизился уровень стигматизации социально уязвимых категорий граждан и выросло число тех, кто считает нормой помощь им, а не изоляцию.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля в рамках исследовательского проекта "Советский человек". В нём приняли участие 1600 россиян из 137 населённых пунктов в 50 регионах.