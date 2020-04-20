Распространение инфекции во многих странах Европы замедляется

В зарубежных странах Европы, согласно данным сайта Worldometers, накануне было выявлено около 23 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель за несколько недель. Также постепенно снижается и число смертей - в Европе за сутки было зафиксировано около 2500 жертв коронавируса, во всём мире около 5 тысяч.

В Соединённых Штатах число новых выявленных случаев также постепенно снижается, их уже меньше 30 тысяч за сутки.

В Испании число инфицированных в понедельник превысило 200 тысяч. Умерли от COVID-19 за сутки в этой стране 399 человек, что примерно в два раза меньше, чем на пике эпидемии несколько недель назад.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 433 человека. Число умерших за сутки в этой стране постепенно снижается, как и число больных в палатах интенсивной терапии.

В таких странах, как Германия и Австрия, с каждым днём число вылечившихся превышает число новых выявленных заражённых.

В Китае, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции также идёт на спад. За последние сутки в Китае их всего 12, в Австралии - 7.

Новую вспышку инфекции при этом переживает Сингапур, где за сутки заразились почти 1500 человек.

На фоне улучшения статистики страны Европы обсуждают ослабление карантинных мер. В большинстве стран ЕС они введены до начала мая. После этого, как ожидается, Франция, Испания и Италия начнут делать первые шаги к выходу из карантина.

Постепенно ограничительные меры ослабляются и в таких странах, как Дания, Австрия, Польша, Чехия, Норвегия. В Великобритании, где улучшения статистики пока нет, карантин был продлён.

Всего к середине дня 20 апреля в мире было более 2 миллионов 400 тысяч инфицированных коронавирусом, из них более 160 тысяч умерли, а около 650 тысяч признаны выздоровевшими.