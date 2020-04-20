Институт в Ухане: мы не причастны к распространению вируса

Руководство вирусологического научно-исследовательского института в китайском городе Ухань категорически отвергло предположения о том, что эта лаборатория могла быть каким-либо образом причастна к распространению нового коронавируса, ставшего причиной пандемии.

Как сообщает агентство Bloomberg, глава ячейки Компартии Китая в уханьском институте Юань Жиминь заявил, что вирус "никоим образом не зародился в нашем институте". Он отверг утверждения американского телеканала Fox News о том, что так называемый "нулевой пациент" был сотрудником института и, предположительно, заразился при проведении опытов на инфицированном животном. По словам главы партийной ячейки, никто из нынешних или бывших сотрудников института вообще не был инфицирован коронавирусом. Он обвинил американского сенатора Тома Коттона и СМИ в распространении "дезинформации".

Президент США Дональд Трамп прямо не упоминал об уханьском институте, однако заявил недавно, что Китай столкнётся с "последствиями", если выяснится, что он сознательно способствовал распространению вируса или скрывал о нём информацию.

Лаборатория в Ухане действительно изучает коронавирусы летучих мышей, один из которых, по всей видимости, и стал причиной нынешней эпидемии инфекции COVID-19. Washington Post сообщала, что американские дипломаты 2 года назад высказывали опасения в связи с этим. Китайский представитель, однако, назвал предположения о том, что вирус "вырвался" за стены института, "конспирологической теорией".

Ряд стран, в частности Австралия, призвали к независимому расследованию обстоятельств начала вспышки инфекции в Ухане в конце прошлого года.

По официальным данным ВОЗ, первые заражённые были связаны с рынком в Ухане, на котором, в частности, продавались туши диких животных - возможно, инфицированных. Однако чёткой картины того, как именно человек стал носителем вируса и когда точно это произошло, пока нет. Большинство вирусологов убеждено, что вирус имеет естественное происхождение. В сообщении Fox News также не утверждалось, что вирус был создан искусственно и тем более распространён сознательно. В нём говорилось о случайном заражении одного из сотрудников лаборатории. ​

Ухань стал первым крупным очагом инфекции, которая впоследствии распространилась на весь мир, с центрами в Европе и США. В самом Ухане сейчас новых случаев заражения нет.