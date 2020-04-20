В Казани исламского деятеля арестовали по делу об экстремизме

Преподавателя Российского исламского университета, в прошлом имама мечети в Казани Габдрахмана Наумова арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Адвокат Руслан Нагиев рассказал сайту Idel.Реалии, что его подзащитный был взят под стражу еще месяц назад. Следствие считает, что Наумов возглавляет отделение религиозной организации "Нурджулар".

"У многих в Татарстане арест Габдрахмана Наумова вызвал удивление. Многие исламские религиозные и татарские деятели выступают в защиту Наумова. Никто не верит в то, что он организатор какого-то экстремистского сообщества", - заявил адвокат. Он добавил, что его подзащитный вину отрицает.

Также, по словам адвоката, Габдрахмана Наумова уже внесли в список экстремистов, хотя суда еще не было.

Начиная с 2013 года, в России были арестованы несколько предполагаемых членов сообщества "Нурджулар". Это объединении, как пишет Idel.Реалии, распространяет идеи ислама суннитского толка. Оно образовалось после Первой мировой войны на основе толкования учений турецкого теолога Саида Нурси.

В России организация запрещена с 2008 года решением Верховного суда. Российские власти подчеркивают, что группа продвигают идею создания исламского государства, которое объединит все тюркоязычные территории и страны на Ближнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии.