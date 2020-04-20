Учёные присвоили открытой змее имя персонажа из "Гарри Поттера"

Открывшая новый вид змеи группа учёных присвоила ей имя одного из основателей Школы чародейства и волшебства “Хогвардс” из серии книг писательницы Джоан Роулинг — Салазара Слизерина. Описание вида опубликовано в апрельском номере журнала “Зоосистематика и эволюция”.

Открытая рептилия Trimeresurus salazar принадлежит к роду куфий — копьеголовых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Она обнаружена в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш. В научной статье подчёркивается, что волшебник, в честь которого названа змея, был змееустом — то есть, был способен говорить со змеями.

Эта особенность была одной из самых известных способностей Слизерина, поэтому во вселенной “Гарри Поттера” факультет, названный именем волшебника, имеет на гербе серебристую змею на зелёном фоне.