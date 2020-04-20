Мосгорсуд отклонил апелляцию осуждённого по "московскому делу"

Московский городской суд отклонил аппеляцию на приговор Сергею Суровцеву, которого ранее осудили по "московского делу" на два с половиной года колонии общего режима.

Защита требовала отменить приговор, ссылаясь на нарушения, допущенные следствием и судом первой инстанции. Мотивировочную часть сегодняшнего судебного решения адвокатам пока не озвучили.

В декабре прошлого года Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве он схватил металлическое ограждение и ударил им по пальцам полицейского Александра Островерхова. Следственный комитет завершил расследование дела Суровцева через день после задержания. Свою вину обвиняемый не признавал и в знак протеста объявлял голодовку.