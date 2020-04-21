Amnesty International выпустила доклад о смертной казни за 2019 год

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о применение смертной казни в разных странах мира в 2019 году. В целом, за последние четыре года заметна тенденция к уменьшению числа казней в мире, отмечают авторы доклада.

В мире только 20 государств продолжают применять смертную казнь. Основные из них: Китай (точное число казнённых не известно, но правозащитники считают, что счёт идёт на тысячи), Иран (251), Саудовская Аравия (184), Ирак (не менее 100), Египет (не менее 32).

В Северной Корее и Вьетнаме власти продолжают скрывать данные о применении смертной казни.

Заметное увеличение числа казней отмечено в Саудовской Аравии, Ираке, Южном Судане и Йемене.

Среди 184 казнённых в Саудовской Аравии 6 жещин, половина от общего числа - иностранцы. Большинство казнённых были приговорены за преступления, связанные с наркотиками и убийствами. Но правозащитники располагают документально подтверждёнными сведениями о том, что возросло число казнённых из числа политических диссидентов и представителей шиитского меньшинства.

23 апреля 2019 года саудовские власти привели в исполнение одновременно 37 приговоров. 32 из казнённых были шиитами, обвинёнными в терроризме в результате признаний, полученных под пытками.

В Ираке количество казнённых удвоилось в сравнении с предыдущим, 2018 годом, когда были казнены 52 человека; в 2019 - таких было не менее ста. Большинство этих людей были обвинены в принадлежности к вооружённой группировке "Исламское государство".

Как отмечается в докладе Amnesty International, есть правительства. которые традиционно хранят в тайне время и место казни. Это относится к Белоруссии и Ботсване, Ирану и Японии. Власти этих стран не сообщают о предстоящей казни родственникам приговорённых, адвокатам, а иногда и самим осуждённым.

С 2010 года не проводились казни в Афганистане. Не казнили людей Тайвань и Таиланд (в обеих этих странах в 2018 году людей казнили). Казахстан, Россия, Таджикистан, Малайзия и Гамбия продолжали соблюдать мораторий на применение смертной казни.