Мэр Нью-Йорка: поспешное открытие экономики может вызвать "эффект бумеранга"

Нехватка тестов на коронавирус может стать причиной продления карантина в Нью-Йорке на несколько недель, если не месяцев, заявил в понедельник мэр самого крупного города США Билл де Блазио. По его словам, в Нью-Йорке необходимо ежедневно тестировать сотни тысяч горожан и добиться уменьшения госпитализации больных - прежде чем начать постепенное возобновление экономической жизни в городе.

Федеральным властям следует понять, что эпидемия не закончилась, и если вы делаете вид, что она закончилась, она вернётся бумерангом и дела обернутся ещё хуже", предупредил Бил де Блазио, в эфире телеканала MSNBC.

Позиция мэра Нью-Йорка по вопросу о тестировании совпала с точкой зрения некоторых губернаторов, которые в минувшие выходные вступили в полемику с президентом Трамом. Глава государства утверждал, что губернаторы располагают достаточным количеством тестов для диагностики COVID-19, заболевания дыхательных органов, вызванного новым коронавирусом, сообщает Reuters.

В Соединённых Штатах значительно больше подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в сравнении с другими странами - 750 тысяч заражённых и 40 500 умерших. Это значительно больше, чем в других странах. Почти половина инфицированных и умерших приходится, по подсчётам агентства Reuters, на штат Нью-Йорк.

Распоряжение Трампа о возобновлении экономической деятельности предусматривает, что для такого шага достаточно 14-дневного периода спада показателей заражения и летальных исходов.

Таким образом, республиканский президент, по всей видимости поощрил протестные акции сторонников отмены карантина, отмечает агентство. В минувшую пятницу Трам написал серию твитов с призывами "освободить" Мичиган, Миннесоту и Вирджинию - все эти три штата находятся под управлением губернаторов от Демократической партии.