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Суд в Москве постановил заблокировать сайт люстрационного проекта Форума свободной России

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт люстрационного проекта Форума свободной России “Список Путина”, свидетельствуют данные сайта Роскомнадзора, копию постановления суда предоставили Радио Свобода представители форума.

Проект собирает открытую информацию о персонах, которых Форум свободной России считает ответственными за нарушение демократических процедур в России, коррупцию и пропаганду. Сейчас в списке 375 человек, в том числе чиновники, бизнесмены, судьи и журналисты, его составители надеются, что он станет основой для персональных санкций против участников, а впоследствии — для люстраций в России.

Суд решил, что на сайте размещены “заведомо ложные обвинения” российских чиновников в совершении ими преступлений экстремистской и террористической направленности. Решение было принято ещё пятого марта.

В пресс-службе Форума сообщили Радио Свобода, что рассматривают судебное решение как акт цензуры. "Блокировка сайта проекта дает нам уверенность в важности его задачи и никак не помешает нашей работе", — сообщили в организации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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