Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт люстрационного проекта Форума свободной России “Список Путина”, свидетельствуют данные сайта Роскомнадзора, копию постановления суда предоставили Радио Свобода представители форума.

Проект собирает открытую информацию о персонах, которых Форум свободной России считает ответственными за нарушение демократических процедур в России, коррупцию и пропаганду. Сейчас в списке 375 человек, в том числе чиновники, бизнесмены, судьи и журналисты, его составители надеются, что он станет основой для персональных санкций против участников, а впоследствии — для люстраций в России.

Суд решил, что на сайте размещены “заведомо ложные обвинения” российских чиновников в совершении ими преступлений экстремистской и террористической направленности. Решение было принято ещё пятого марта.

В пресс-службе Форума сообщили Радио Свобода, что рассматривают судебное решение как акт цензуры. "Блокировка сайта проекта дает нам уверенность в важности его задачи и никак не помешает нашей работе", — сообщили в организации.