В ЕАО вспышка в колонии удвоила число заражённых в регионе

Вспышка коронавирусной инфекции в колонии на территории Еврейской автономной области привела к удвоению числа подтверждённых диагнозов COVID-19 в регионе — с 22 до 43 случаев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В исправительном учреждении заболели 20 человек. О каком учреждении ФСИН в ЕАО идёт речь, правительство области не уточнило, обращает внимание издание "Медуза". Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков пообещал, что более подробную информацию позднее даст «главный санитарный врач регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В России к 20-му апреля выявлен 47 121 случай инфицирования коронавирусом. За последние заражения подтверждены у 4 268 человек. Жертвами эпидемии в России стали 405 человек.