Российская оппозиция проведёт онлайн-митинг "За жизнь" в ютьюбе

Российская оппозиция объявила о проведении онлайн-митинга "За жизнь" 28 апреля в ютьюбе. Главными требованиями станут финансовая поддержка государством населения на время пандемии коронавируса, освобождение малого бизнеса от налогов, а также отмена голосования по поправкам к Конституции России.

Своё участие в митинге подтвердили политики Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Констанстин Янкаускас, журналисты Андрей Пивоваров и Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, адвокат Мария Эйсмонт.

Один из организаторов мероприятия, пресс-секретарь движения "Открытой России" Константин Фомин, рассказал, что формат обещает быть близким к привычному уличному протесту – участников с их плакатами будут выводить на экран наряду со спикерами.

Журналист Илья Азар в свою очередь отметил, что "онлайн-митинг сейчас – единственная возможность высказать свою позицию", при этом, по его мнению, численность митинга будет важна не меньше, чем на любой уличной акции: она определит, заметят её власти или нет.