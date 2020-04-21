В США найдено тело пропавшего фотографа Питера Бирда

В США в лесу найдено тело пропавшего в конце марта фотографа Питера Бирда который получил мировую известность как автор снимков дикой природы . Причина смерти 82-летнего Бирда не уточняется. Известно, что он страдал деменцией, ранее перенес сердечный приступ.

Его тело обнаружил местный охотник в лесу в районе населенного пункта Монток в воскресенье. Об исчезновении Бирда ранее в полицию сообщила его жена. В последний раз она видела мужа живым 31 марта возле их дома.

Питер Бирд прославился снимками дикой природы Африки, в частности, альбомом "Конец игры", выпущенным в 1965 году. Собрание черно-белых снимков, сделанных в кенийском национальном парке Цаво, стало манифестом против вмешательства человека в природную среду. Бирд запечатлел следы массовых убийств слонов и носорогов местными браконьерами.

В середине 1960-х он купил ранчо в Кении, где занимался фотографией несколько десятилетий. Бирд дружил с Сальвадором Дали и Энди Уорхолом, позировал Фрэнсису Бэкону (тот написал девать портретов Бирда), был завсегдатаем нью-йоркского клуба "Студия 54".

Его работы, получившие популярность, представляли собой коллажи из фотографий африканских животных с газетными вырезками, высушенными листьями и насекомыми, записями телефонных разговоров, заметками на полях и портретами женщин.