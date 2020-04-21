В Госдуме не планируют объявлять амнистию к 75-летию Победы

В Государственной думе России не готовят проект о проведении амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается", - сказал Крашенников. Он подчеркнул, что для него важно, чтобы не было "одинаковых под копирку амнистий" и "не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят".

В конце марта депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов предложил на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект амнистии к 75‑летию Победы. В нём он, в частности, предложил освободить тех, кто был осужден по "московскому делу" – за неоднократное нарушение правил проведения митингов и применение насилия в отношении представителей власти.

Ранее с инициативой амнистии выступили оппозиционные депутаты Мосгордумы и политик Дмитрий Гудков. Освобождение максимального числа заключённых и политзаключённых было "актом гуманности", а на фоне пандемии коронавируса стала необходимостью, написал Гудков в телеграме.

С 1995 года - юбилея победы в Великой Отечественной войне - амнистию объявляли каждые пять лет. В 2015 году законопроект об амнистии к 70-летию Победы вносил в Госдуму президент Владимир Путин. Тогда на свободу вышли 42 тысяч осужденных и арестованных. Вопрос амнистии находится в исключительном ведении Госдумы.