Остаётся неизвестной судьба 65 заключённых ангарской колонии

Судьба 65 заключённых исправительной колонии № 15 города Ангарска Иркутской области, где 9 апреля произошел бунт, остаётся неизвестной. Об этом изданию "МБХ медиа" сообщил правозащитник Павел Глущенко.

По его словам, информацию о местонахождении заключённых по телефону горячей линии не предоставляют. Внутрь исправительного учреждения не пускают ни адвокатов, ни членов ОНК.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения. В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из заключённых нашли повешенным.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что всё началось с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он якобы госпитализирован с телесными повреждениями.

Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Сейчас в колонии находятся только те заключённые, которые не участвовали в бунте. Куда распределили всех остальных – не сообщается.