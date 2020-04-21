Более 50 жизненно важных лекарств могут перестать производить в России

Семь крупных фармацевтических компаний предупредили российское Министерство промышленности и торговли о возможном прекращении производства более 50 лекарств, входящих в список жизненно важных. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое фармацевты направили в министерство и копия которого оказалась в распоряжении редакции.

Причина остановки – низкая максимально допустимая цена, которая приводит к отрицательной рентабельности препаратов. В качестве примера фармацевты приводят, в частности, производство 20 таблеток парацетамола. Компании "Биосинтез" одна такая упаковка обходится в 16 с половиной рублей при максимально допустимой цене на неё в 10 рублей.

Чуть к меньшей, но всё равно убыточной разнице, приводит производство упаковки из 20 таблеток ибупрофена. С учётом того, что из-за пандемии коронавируса повысился спрос на зарубежные субстанции для изготовления препаратов, а при этом из-за падения рубля выросла их цена, компания "Биосинтез" уже приостановила производство многих лекарств, включая парацетамол и ибупрофен.

Среди компаний, подписавших письмо в Минпромторг, – "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика" и "Фармстандарт".