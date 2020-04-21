Россия осталась на 149-м месте в рейтинге свободы прессы

В новом рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляет международная организация "Репортёры без границ", Россия заняла 149-е место из 180 стран мира. В прошлом году страна находилась на той же строчке.

При этом "Репортёры без границ" считают, что в России выросло давление властей на независимые СМИ, увеличилось количество блокировок сайтов в интернете и случаев преследования отдельных журналистов и блогеров, а также увеличилось участие "государственных интернет-троллей" в распространении дезинформации в социальных сетях.

В первую тройку по свободе прессы уже традиционно вошли скандинавские страны, Норвегия и Дания, а также соседствующая с ними Финляндия. Замыкают рейтинг Эритрея, Туркменистан и КНДР.

Отдельно "Репортёры без границ" отмечают, что по прогнозам организации ближайшее десятилетие будет для журналистики и свободы слова в целом "критичным". Эксперты считают, что сейчас в мире происходит масштабный геополитический кризис, вызванный агрессивными действиями авторитарных режимов, кризис демократии, вызванный поляризацией в обществе, а также экономический кризис, и всё это напрямую скажется на качестве и свободе журналистики.