В Москве во время эпидемии суды поставили рекорд по числу арестов

В Москве суды стали чаще арестовывать обвиняемых, после того, как на заседания перестали пускать слушателей и журналистов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК, который проанализировал статистику на портале Московского городского суда.

Анализ данных показал, что московские судьи за три дня поставили четырехлетний рекорд по избранию меры пресечения. Большинство обвиняемых проходят по делам о наркотиках и кражах, отмечает издание.

Так в период с марта по середину апреля суды отправили в СИЗО или под домашний арест 997 человек. Это на 46 процентов больше, чем в те же дни 2019 года. 167 ходатайств из этого числа были рассмотрены (и 154 удовлетворены) за три дня - в период с 19 по 21 марта. Таким образом, в день суды рассматривали в среднем по 56 ходатайств. В феврале в те же даты суды рассматривали по 20-40 таких дел в день. Лидером по числу рассмотренных дел стал Тверской суд Москвы.

