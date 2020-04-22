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В России зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции

В России за последние сутки выявлено 5 236 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни вирус на территории страны обнаружен у 57 999 человек.

Новых инфицированных за последние сутки несколько меньше, чем сутками ранее.

Большинство инфицированных — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей города за сутки выросло на 2 548 до 31 981. В городе введён карантин и запрещены поездки на общественном и личном транспорте без уважительной, с точки зрения властей, причины.

За прошедшие сутки в России умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России — 513. Выздоровели 4420 человек, из них за сутки — 547.

  • В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов введён карантин, который власти называют режимом самоизоляции. Представители властей заявляли, что в ближайшее время, возможно, в начале мая, Россия достигнет пика эпидемии, после чего начнётся так называемое "плато". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе могут быть приняты решения о мерах после 30 апреля, но когда именно и о каких мерах идёт речь - неясно.
  • Из-за эпидемии было перенесено голосование о поправках в Конституцию, которые должны были дать Владимиру Путину возможность баллотироваться в президенты ещё два раза. Оно должно было пройти сегодня, 22 апреля. Новая дата не определена.
  • Также перенесены торжества по случаю Дня победы, 9 мая на Красной площади не будет парада.
  • Оппозиционные политики критикуют власти за недостаточные, по их мнению, меры помощи гражданам и бизнесу во время карантина. Алексей Навальный собирает подписи под требованием, в частности, выплатить каждому гражданину России по 20 тысяч рублей.

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