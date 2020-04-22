В России зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции

В России за последние сутки выявлено 5 236 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни вирус на территории страны обнаружен у 57 999 человек.

Новых инфицированных за последние сутки несколько меньше, чем сутками ранее.

Большинство инфицированных — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей города за сутки выросло на 2 548 до 31 981. В городе введён карантин и запрещены поездки на общественном и личном транспорте без уважительной, с точки зрения властей, причины.

За прошедшие сутки в России умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России — 513. Выздоровели 4420 человек, из них за сутки — 547.