Иран сообщил о выводе на орбиту первого военного спутника 

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об успешном выводе на орбиту первого в истории страны военного спутника. Сообщение размещено на сайте подконтрольного организации новостного агентства.

Спутник “Нур” (свет), был выведен на орбиту двухступенчатой ракетой-носителем “Касед” (посланник), запущенной с космодрома в центральной части страны, говорится в сообщении. Утверждается, что спутник выведен на штатную орбиту высотой 425 километров. Подтверждения этому со стороны других стран пока нет.

КСИР распространил фотографию запуска ракеты-носителя. На корпусе ракеты размещена цитата из Корана: “Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны”, — обращает внимание Иранская служба Радио Свобода — Радио Фарда.