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Иран сообщил о выводе на орбиту первого военного спутника 

Ракета-носитель "Касед"

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об успешном выводе на орбиту первого в истории страны военного спутника. Сообщение размещено на сайте подконтрольного организации новостного агентства.

Спутник “Нур” (свет), был выведен на орбиту двухступенчатой ракетой-носителем “Касед” (посланник), запущенной с космодрома в центральной части страны, говорится в сообщении. Утверждается, что спутник выведен на штатную орбиту высотой 425 километров. Подтверждения этому со стороны других стран пока нет.

КСИР распространил фотографию запуска ракеты-носителя. На корпусе ракеты размещена цитата из Корана: “Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны”, — обращает внимание Иранская служба Радио Свобода — Радио Фарда.

  • Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полёт обезьяну и вернуть её на Землю.
  • Многие западные страны уверены, что космическая программа Тегерана нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую страну не разрабатывать баллистические ракеты.
  • Объявивший о запуске спутника Корпус стражей исламской революции признан в США террористической организацией.

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