В Новосибирске одиночного пикетчика жёстко задержали 6 полицейских

В центре Новосибирска шестеро полицейских в среду жёстко задержали пикетчика. Активист планировал провести одиночный пикет против поправок в Конституцию России, но не успел даже развернуть плакат - сообщает Сибирь.Реалии.​

На видео, опубликованном изданием "Тайга.инфо", видно, как Алексея Баранова скручивают полицейские, хотя активист не оказывает сопротивления. В задержании участвовали шесть сотрудников полиции.

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Позже Баранов сообщил, что на плакате, который он не успел развернуть написано "Путин, лапы прочь от Конституции". Активиста обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции.

Ранее власти планировали провести 22 апреля "общероссийское голосование" по поводу поправок в Конституцию России – его, однако, перенесли из-за пандемии коронавируса.

По данным издания, перед появлением Алексея Баранова на площади Ленина прошел другой одиночный пикет, участник которого протестовал против приватизации – он заявил о необходимости "создать две отдельные расы". К этому пикетчику полиция не подходила.