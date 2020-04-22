В Новосибирске одиночного пикетчика жёстко задержали 6 полицейских

В центре Новосибирска шестеро полицейских в среду жёстко задержали пикетчика. Активист планировал провести одиночный пикет против поправок в Конституцию России, но не успел даже развернуть плакат - сообщает Сибирь.Реалии.
На видео, опубликованном изданием "Тайга.инфо", видно, как Алексея Баранова скручивают полицейские, хотя активист не оказывает сопротивления. В задержании участвовали шесть сотрудников полиции.
Позже Баранов сообщил, что на плакате, который он не успел развернуть написано "Путин, лапы прочь от Конституции". Активиста обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции.
Ранее власти планировали провести 22 апреля "общероссийское голосование" по поводу поправок в Конституцию России – его, однако, перенесли из-за пандемии коронавируса.
По данным издания, перед появлением Алексея Баранова на площади Ленина прошел другой одиночный пикет, участник которого протестовал против приватизации – он заявил о необходимости "создать две отдельные расы". К этому пикетчику полиция не подходила.
- Поправки в Конституцию России вносятся по инициативе президента Владимира Путина. Они уже одобрены Федеральным собранием и Законодательными собраниями регионов.
- При рассмотрении в Госдуме законопроекта о поправках к Конституции была добавлена норма о так называемом обнулении президентских сроков. Она позволит Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году и при условии победы на выборах он сможет оставаться президентом ещё на два срока, до 2036 года. Эту норму, так и ряд других поправок критиковали представители оппозиции, общественные деятели, юристы. Они заявляют, что поправки противоречат основным положениям Конституции.
- Голосование о поправках перенесли на неопределённый срок. "Коммерсантъ" сегодня пишет, что власти рассматривают 2 возможные даты - 24 июня или 8 июля.
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