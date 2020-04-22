Песков посоветовал врачам жаловаться чиновникам, а не журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что медицинским работникам в регионах, где существует нехватка средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, следует жаловаться в Минздравы, а не журналистам. Туда же врачам следует обращаться и с жалобами на нехватку необходимого медоборудования, сообщает "Медуза".

По словам Пескова, в регионах и на федеральном уровне имеется всё необходимое, чтобы закрыть потребности врачей. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что некие "недобросовестные люди" пытаются использовать дефицит средств индивидуальной защиты для "каких-то истерик и для накручивания ситуации". Песков считает, что это неуместно и недопустимо.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с готовностью региональных медучреждений к борьбе с коронавирусом. "Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", – заявил глава правительства.

Согласно отчёту профсоюза "Альянс врачей", по состоянию на 20 апреля российские медработники не обеспечены в полной мере средствами индивидуальной защиты, их не тестируют на коронавирус, они испытывают проблемы с заработной платой. Также сообщается о том, что информацию о заболевших врачах скрывают. Такие выводы в профсоюзе сделали на основе анализа информации из 164 медучреждений. Сообщается, что не менее 165 медицинских работников заболели коронавирусом. По данным "Альянса врачей", больше всего заболевших в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Москве, а также в Сочи.