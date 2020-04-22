Замглавы департамента культуры Москвы найден мёртвым

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мёртвым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне его дочь сообщила в фейсбуке, что он исчез в аннексированном Россией Крыму.

47-летний чиновник пропал в Ялте. До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя московского департамента культуры, Ошарин был директором Московского театра имени Маяковского, директором театра Et Cetera и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

О причинах смерти чиновника источник ТАСС не сообщает. Издание "База" без ссылки на источник сообщает, что Ошарин был найден в запертой изнутри квартире в Ялте и мог покончить с собой.