Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Замглавы департамента культуры Москвы найден мёртвым

Леонид Ошарин

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мёртвым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне его дочь сообщила в фейсбуке, что он исчез в аннексированном Россией Крыму.

47-летний чиновник пропал в Ялте. До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя московского департамента культуры, Ошарин был директором Московского театра имени Маяковского, директором театра Et Cetera и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

О причинах смерти чиновника источник ТАСС не сообщает. Издание "База" без ссылки на источник сообщает, что Ошарин был найден в запертой изнутри квартире в Ялте и мог покончить с собой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG