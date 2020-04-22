В Петербурге полицейские задержали активиста движения "Весна"

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста движения "Весна" Никиту Левкина, когда он шел в магазин около своего дома. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на самого Левкина.

По словам активиста, в задержании участвовали около десяти сотрудников полиции. Левкину объяснили, что он задержан по федеральному закону "о митингах, шествиях, пикетированиях". Более подробно причины задержания полицейские не объясняли. Активиста посадили в машину и отвезли в 78-й отдел полиции.

Левкин считает, что задержание связано с акцией против весеннего призыва в армию, которую движение "Весна" проводило 3 апреля. Тогда активисты требовали, чтобы набор срочников был отменён из-за эпидемии коронавируса.

Активисты "Весны" проводят различные акции в Санкт-Петербурге и других городах страны, например, в поддержку политзаключенных или обвиняемых по делу "Сети". Их регулярно задерживает полиция.