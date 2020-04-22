Трамп распорядился открывать огонь по иранским катерам для самообороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, которые будут препятствовать их свободному передвижению в море.

На прошлом неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса стражей исламской революции, которые совершали маневры в опасной близости от американских боевых кораблей - в частности от эсминца "Пол Гамильтон".

"Я приказал военно-морскому флоту США открывать огонь и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут мешать нашим кораблям в море" - написал Трамп в твиттере.

И без того напряжённые отношения между США и Ираном ещё более обострились в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани и последовавшего затем обстрела американских баз в Ираке с иранской территории, в результате которого пострадали десятки военнослужащих.

Иран в среду заявил, что космические силы Корпуса стражей запустили в космос первый в истории страны военный спутник.