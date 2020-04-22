Оппозиционеры просят Путина помочь Петербургу, сославшись на Беглова

Несколько оппозиционных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь городу справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.

Текст письма разместил в фейсбуке депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Всего его подписали 6 депутатов от разных фракций.

Депутаты пишут, что выполняют просьбу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Как сказано в письме, накануне Беглов на заседании городского правительства заявил, что бюджет города "трещит по швам" и призвал депутатов заксобрания обратиться к федеральным властям.

"Поднимите шум на федеральном уровне — скажите, что городу не хватает денег" - цитирует Беглова издание Peterburg2. В письме депутатов это высказывание приведено в таком виде: "Подымите шум на федеральном уровне, скажите - вот городу не хватает денег на оборудование, на то, пятое-десятое".

Депутаты пишут Путину, что выполняют просьбу губернатора, хотя и недоумевают, почему сам Беглов не может попросить о деньгах.

В письме содержится просьба выделить Петербургу средства на выплаты гражданам, поддержку бизнеса, обеспечение врачей средствами защиты и оборудованием.

В Петербурге, по официальным данным, выявлено более 2 тысяч инфицированных коронавирусом.