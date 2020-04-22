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Германия начинает тестирование вакцины от COVID-19 на добровольцах

В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса. На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха – институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Создатель вакцины – компания BioNTech из Майнца. На первой стадии исследований в тестировании примут участие примерно 200 добровольцев.

Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, потом у животных и только потом допускаются клинические исследования на людях. Эти исследования в свою очередь состоят еще из трех этапов. Германская вакцина готовится пройти первый из них – проверку на безопасность. Фактическое исследование эффективности делается на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе.

Специалисты изначально оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической корпорацией Pfizer. У компаний уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа.

Германская вакцина относится к категории мРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют производство вирусных белков силами самих человеческих клеток. Белки в свою очередь вызывают иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевы и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако ещё ни одна мРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.

Ранее весной Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Россия заявляла о тестировании шести вакцин. Однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.

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