Собянин предложил распространить цифровые пропуска по всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России для сдерживания коронавируса. По мнению мэра, пропуска позволят контролировать пассажирские перевозки внутри страны, не разрушая связи между регионами.

Министерство связи уже заявило, что платформу для выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе, в первую очередь – в Центральном федеральном округе.

Цифровые пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Получить пропуск можно на сайте мэрии, указав личные данные и цель поездки.

В первый день полиция проверяла пропуска у пассажиров метро вручную. В результате на станциях метрополитена образовались большие очереди, пассажирам было сложно соблюдать дистанцию. Собянин обвинил в плохой организации проверок пропусков МВД.

Со среды, 22 апреля, проверка стала автоматической, а пассажиры общественного транспорта могут привязать к пропуску свою проездную карту "Тройка" или социальную карту.

По данным властей, несколько сотен человек не смогли по разными причинам попасть по своим проездным в метро, однако ажиотажа на станциях не наблюдалось.