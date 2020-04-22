Врачи Люберецкой больницы пожаловались в ФСБ на администрацию

В Подмосковье работники неврологического стационара Люберецкой областной больницы пожаловались в ФСБ, МВД и Следственный комитет на администрацию медучреждения. По мнению авторов обращений, из-за действий руководства больницы 52 медика из разных отделений заразились коронавирусом.

Копии документов имеются распоряжении издания РБК. Их подлинность подтвердил один из авторов обращения.

В заявлениях говорится, что с 23 марта в неврологическое отделение стали поступать пациенты их терапии с признаками COVID-19. Это, как утверждается, происходило по распоряжению администрации. Один из сотрудников рассказал, что пациенты с подозрением на коронавирус находились в отделении вплоть до получения результатов теста и не переводились в специально оборудованные палаты.

По словам медиков, в Люберецкой больнице было ограничено количество масок, а костюмы не пригодны для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

РБК не удалось дозвониться до руководства больницы. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что не располагает информацией о случившемся.

По последним данным, в России зафиксировано почти 58 тысяч случаев COVID-19, умерли более 500 пациентов. Больше всего больных в Москве – почти 32 тысячи человек. В Подмосковье число заражений составляет 6590.

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.