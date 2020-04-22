Россия признала НКО из США Project Harmony нежелательной организацией

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации США Project Harmony. В ведомстве сочли, что она угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Американская организация финансировала центр развития социальных инициатив "Проектория". В Генпрокуратуре считают, что центр участвовал в политической деятельности. "Проекторию" внесли в список иностранных агентов на основании заявления самого центра.

Project Harmony была организована в 1985 году с целью культурного и образовательного обмена с СССР.

Центр "Проектория" занимается изучением английского языка и культуры, а также проектами в сфере информационных технологий для учащихся. На сайте организации говорится, что центр реализует некоммерческий образовательный проект, посвященный экспериментальному полёту и программе "Союз-Аполлон".

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению Генеральной прокуратуры, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

После внесения в список нежелательных, все отделения организации должны быть закрыты, также замораживаются все её счета. За сотрудничество с нежелательными организациями гражданам России грозят штрафы до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до восьми лет.