На аукционе в поддержку журнала "Звезда" собрали 2,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге состоялся онлайн-аукцион в поддержку журнала "Звезда", организатором которого выступил режиссёр Рома Либеров. В результате торгов было собрано два с половиной миллиона рублей. Для журнала, находящегося на грани закрытия, это огромная поддержка. Проблемы у журнала начались ещё в 2014 году, когда министр культуры Владимир Мединский отобрал у библиотек деньги на подписку журналов, и с тех пор кризис для "Звезды" стал обычным явлением.

На аукционные торги было выставлено 80 лотов, среди которых автографы Зощенко, Довлатова, Бродского, Битова, Кушнера, а также уникальные номера журнала. Например, номера с фрагментом "Реквиема" Анны Ахматовой, рассказом Зощенко "Приключения обезьяны", подвергшимся критике Андрея Жданова, именной билет на выступление Жданова 16 августа 1946 года.

Большая группа лотов посвящена Иосифу Бродскому, включая коллекционный "самиздатовский" экземпляр его стихотворений, а также и автографы, посвящения разным людям. Один из них – это надпись на авторской ксерокопии страницы журнала "Континент": "Коту с беспредельной нежностью…" Кот в данном случае – это друг Бродского Константин Азадовский. Есть среди лотов и такие предметы, как редакционная пишущая машинка "Ундервуд" и вывеска журнала "Звезда" 50-х годов. В результате торгов было собрано 2,5 миллиона рублей. Для журнала, находящегося на грани закрытия, это огромная поддержка.

По словам историка, соредактора журнала "Звезда" Якова Гордина, от итогов аукциона зависит многое в судьбе журнала, потому что других денег в ближайшее время не предвидится. По словам Гордина, уже готов пятый, вдвойне юбилейный номер журнала. Он посвящен 75-летию Победы и 80-летию Иосифа Бродского. Там много военных, блокадных материалов и большой блок материалов о Бродском, а также его раньше никогда не публиковавшееся стихотворение "Ручей". На этот номер несколько друзей журнала пожертвовали свои собственные деньги. Средства от аукциона позволят дотянуть до времени получения ежегодных грантов, добавил Гордин.