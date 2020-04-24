Разговор о буддийских молитвах, песнопениях и мантрах с Шираб-Жамсо-ламой, Жимба-ламой и Пунцог-ламой (Петербургский дацан):



«Если расценивать тишину как пустоту, то и тишина полна звуков. Человек разного уровня звуков может по-разному слышать и пустоту, и тишину. Коан «хлопок одной ладони» символизирует миг, то, что всё скоротечно и непостоянно».

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Петербург. Мухинское училище

Монологи архитектора, выпускника Мухинского училища (Петербург) Андрея Курочкина об архитектуре и студенческих годах:

​«В классицизме есть законы, есть правильность, есть пропорции, и это очень хорошо. В палладианстве, добарочном, есть законы, есть правильность, есть красота. В Ренессансе есть громадное количество интересных вещей, но нету того напряжения, которое присуще барокко. В постмодернизме есть напряжение, но нет той красоты, которая есть в барокко».







«Образ турецкого рая»

Говорят жители Стамбула





Радиоэссе «Воспоминание об анатолийской ковровщице»

(И.Померанцев)



Любовь — это розовый гиацинт, тоска — фиолетовый, верность — белый. А измена?

Кто не знает, что художественное достоинство ковра не в последнюю очередь определяется качеством красителей: натуральных в древности и средневековье (ассирийцы, вавилоняне, французские красильщики ) и химических в новое и новейшее время. Последние дешевле, но, если можно так сказать, плоше. Когда-то один из лучших красителей, кармин, добывали из самок кошенили (подотряд кокцидов, семейство разнокрылых). Потому-то кармин был летучим, но стойким, неуловимым, но броским. Другими источниками красок были грушевый, виноградный, платановый, липовый, персиковый лист, айва, резеда и дрок, скорлупа грецкого ореха, лишайник, индигоноска, целомудренник, гранат, цвет акации, львиный зев, мята, сок шелковицы, шиповник, шафранные рыльца. Ковры растительных расцветок буквально дышали, благоухали, пьянили. Турецкие невесты могли коврами одурманить любого жениха. Тот, кто лежал в раю ковра, терял волю и память. Ему снились сны о белоснежных овцах, которых моют в чистом ключе, по весне стригут, после сучат их шерсть и красят её в букетах, кущах, садах.

Каждый ковёр — тайное письмо. Его должно гладить, нюхать, читать сосредоточенно, нить за нитью, узор за узором. Для посвящённого ковёр звучит голосами птиц, зверей, ветров, родников, листьев. Ковёр — это любовное свидание сада и степи, прохлады и жара. Ковёр-самолёт — не метафора. Ковры кочевали, странствовали, спасались бегством, спасали беглецов...



В заключение хочу дать практический совет. Никогда, никогда не смывайте пятен свежей крови на ковре горячей водой. Делайте так: протрите пятно губкой, предварительно смочив её в холодной солёной воде. Если не поможет, трите губкой, смоченной в белом сухом вине. Если же кровь засохла, добавьте в воду несколько капель нашатыря и трите, трите. Запомнили?