Власти Хакасии заявили, что нет денег на врачей, выделив их на "Юнармию"

Власти Хакасии выделили два с половиной миллиона рублей на организацию отдыха детей в лагере "Юнармейское лето" в летний сезон 2020 года, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на сайт госзакупок.

Судя по двум тендерам, детей в возрасте от 12 до 17 лет, занимающихся в "Юнармии", должны направить "на республиканскую военно-патриотическую смену" в загородные лагеря отдыха на территории республики, обеспечить им пяти-шести разовое питание, наличие медпункта и изолятора, спортивной площадки, библиотеки, бассейна, а также помещения для проведения массовых мероприятий.

Тендеры размещены властями Хакасии несмотря на то, что премьер-министр Михаил Мишустин в конце марта постановил закрыть все лагеря отдыха, курортные санатории и объекты массового отдыха, запретив по 1 июня включительно бронировать в них места.

Вместе с тем Минздрав Хакасии обратился к предпринимателям, меценатам и просто жителям региона с просьбой помочь обеспечить трёхразовое питание врачам республиканской больницы, которые из-за лечения пациентов с COVID-19 живут в изоляции. Также ведомство попросило помочь закупить для медиков необходимое количество одноразовой посуды, поскольку "у медучреждения таких возможностей нет".