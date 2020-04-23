В Москве вернули памятник Георгию Жукову после реставрации

В Москве на манежную площадь вернули конный памятник маршалу Георгию Жукову после реставрации, которая длилась почти месяц. Изначально статую снесли и заменили её другой. На ней Жуков был в другой позе - он отдавал честь правой рукой.

Вернувшуюся на прежнее место статую Жукова критиковали за неестественную, как утверждалось, позу лошади, на которой сидел маршал. В 2015 году за замену памятника высказалась Общественная палата, однако никакого официального решения о ней не принималось.

Московские власти долго не комментировали замену памятника. Представитель департамента культурного наследия Москвы сказал "Открытым медиа", что о замене памятника в этом ведомстве ничего не знают, так как монумент не является объектом культурного наследия.

Впоследствии глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил журналистам, что старый памятник после реставрации вернётся на место, а новая скульптура вскоре будет снята.

Автором памятника Георгию Жукову был ныне покойный скульптор Вячеслав Клыков. Кто был автором копии - не сообщается.