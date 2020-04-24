"Союзмультфильм" хочет отобрать у Японии права на Чебурашкку

Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы Японии. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, у сторон есть серьезные разногласия относительно действия договора, заключенного 16 лет назад. "Союзмультфильм" считает текущую версию договора недействительной. Однако из-за того что он составлен по японскому законодательству, все разбирательства должны проходить в Японии, а это требует серьезных затрат, отметила Слащева. Другим вариантом решения, по её словам, может быть вынос спора на государственный и межправительственный уровень.

На днях в Японии впервые выпустили короткий 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Выход мультфильма приурочен к 10-летию его первого показа по франшизе в Японии под названием "Это что за Чебурашка?", говорится на сайте проекта. Японская компания утверждает, что владеет правами на "Чебурашку" до 2023 года. Слащева, комментируя выход японского мультфильма, заявила, что ей очень жаль, что в Японии считают, "что у них есть право на экранизацию".

С 2017 года "Союзмультфильм" вернул себе более 90 процентов прав на использование образов и фильмов из своей "золотой коллекции".