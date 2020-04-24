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Оперштаб: за сутки в России 60 человек умерли от COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5849 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.

Умерли от последствий инфекции COVID-19 за сутки 60 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Выздоровевшими за сутки признаны 677 человек.

Темп прироста новых случаев заражения вновь ускорился. Инфицированных накануне выявлено больше, чем в последние четыре дня. По числу новых случаев Россия на втором месте в мире, после США.

Почти три тысячи новых случаев - в Москве.

Всего на сегодняшний день в России по официальным данным зарегистрировано 68 622 случая коронавируса. 615 человек умерли от инфекции.

В мире число заболевших приближается к трём миллионам. Умерли более 190 тысяч пациентов. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано почти 890 тысяч заражений. С начала пандемии умерли более 50 тысяч человек.

В Европе лидером по количеству выявленных случаев коронавируса остаётся Испания. Число заболевших там превышает 210 тысяч. Умерли более 22 тысяч человек. Самый высокий показатель смертности в ЕС в Италии - погибли 25 тысяч пациентов, общее число заболевших COVID-19 почти 190 тысяч.

О чем не говорят цифры

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.

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