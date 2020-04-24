Великобритания начала испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

В Великобритании группа Оксфордского университета начала клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. В них примут участие более тысячи человек из разных городов страны. Двум из них уже сделали инъекции. В одном из шприцев была вакцина. В другом – вакцина от менингита. Главная цель ученых - собрать информацию о безопасности препарата и обеспечить иммунитет от COVID-19.

Вакцина создана на основе вируса шимпанзе с добавлением части генетического кода коронавируса нового типа. Исследователи считают, что результаты тестов станут известны в течение полугода.

Поиском вакцины от COVID-19 занимаются десятки лабораторий по всему миру. На днях о начале тестирования на добровольцах заявила Германия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 вакцин. О первых испытаниях препаратов на людях заявляли США и Китай. В России клинические испытания планируется начать 1 июня.

По мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.

Распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в Китае. Согласно официальной статистике, число заболевших COVID-19 в мире приближается к трём миллионам. Умерли с начала пандемии более 190 тысяч пациентов.