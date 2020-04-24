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Rolling Stones выпустили первую за восемь лет песню – на фоне пандемии

Мик Джаггер

Знаменитая британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние восемь лет выпустила новую песню. Композиция Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") перекликается с пандемией коронавируса.

Музыканты начали записывать сингл ещё год назад, но закончили работу уже в условиях самоизоляции в Лос-Анджелесе и Лондоне.

В клипе можно увидеть опустевший Лондон и другие города.

Последний раз The Rolling Stones выпускала новые песни в 2012 году.

Комментируя выход новой песни, лидер группы Мик Джаггер признал, что со времён последней записи прошло много времени. По словам артиста, одна из проблем заключается в представляемом публике материале. "Он не может быть просто хорошим, он должен быть отличным", – сказал Джаггер в интервью Apple Music.

Музыкант уточнил, что группа пока не знает, когда продолжит мировое турне, но сам он собирается записать в самоизоляции ещё несколько песен.

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