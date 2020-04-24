Центробанк снизил ключевую ставку до уровня 2014 года

Центробанк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта – до 5,5 процента годовых. Последний раз стоимость заимствования на таком уровне была в 2014 году, отмечает РБК.

На прошлом заседании 20 марта совет директоров Центробанка оставил ставку на уровне шести процентов. После сегодняшнего заседания регулятор допустил, что снижение ключевой ставки может продолжиться.

Агентство Reuters отмечает, что снижение соответствует прогнозу большинства аналитиков.

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