Умерла автор рецепта конфет “Птичье молоко” Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления конфет “Птичье молоко”, Герой социалистического труда Анна Чулкова умерла во Владивостоке на 87-м году жизни. Об этом сообщила администрация города.

Кондитер родилась в Подмосковье, переехала с семьёй на Дальний Восток. В 1950 году в 16 лет она начала работать на местной кондитерской фабрике. В 1967 году после поездки министра пищевой промышленности Василия Зотова в Чехословакию министерство поставило перед кондитерскими фабрику задачу скопировать производящиеся в Европе конфеты с суфле.

Чулкова во главе группы предложила свою рецептуру и технологию производства, которые впоследствии были утверждены. За освоение и внедрение новых сортов конфет она была награждена высшей советской наградой – орденом Ленина. В 1986 году она второй раз получила эту награду вместе с почётным званием Героя Социалистического труда. Кроме того, она была награждена Государственной премией СССР.

“Птичье молоко” были одними из самых популярных конфет в Советском Союзе и часто были дефицитом. Конфеты, сделанные по рецептуре Чулковой, сейчас называются “Приморские”.