Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины по реформам

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины стать вице-премьером страны по вопросам реформ. Об этом сам политик заявил перед встречей с партией "Слуга народа"
По словам Саакашвили, в числе прочего он будет отвечать за связи с Международным валютным фондом. Бывший президент Грузии отметил, что намерен усилить работу с правительством на фоне серьёзного экономического кризиса в стране. "Нам нужно находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье", - сказал Саакашвили журналистам. Он пообещал представить в Раде программу неотложных изменений.
Кандидатуру Саакашвили должен утвердить парламент. Голосование может состояться до конца месяца. Представители партии "Слуга народа" заявили прессе, что фракция пока не имеет единогласного решения по вопросу назначения политика на должность вице-премьера.
Сегодня же СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Грузия отозвала с Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе. Сам дипломат назвал возможное назначение Саакашвили недружественным шагом.
- Саакашвили был президентом Грузии с 2008 по 2013 год. После смены власти против экс-главы государства возбудили несколько уголовных дел, в том числе – за злоупотребление служебным положением. По некоторым делам Саакашвили признали виновным и приговорили к нескольким годам тюрьмы.
- В мае 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации (губернатором региона) и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году он отменил оба своих решения.
- В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. Ему запретили въезд в страну, он называл решение об отзыве гражданство и запрете на въезд незаконными. 28 мая 2019 года Владимир Зеленский вернул ему гражданство.
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