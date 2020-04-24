Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины по реформам

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины стать вице-премьером страны по вопросам реформ. Об этом сам политик заявил перед встречей с партией "Слуга народа"

По словам Саакашвили, в числе прочего он будет отвечать за связи с Международным валютным фондом. Бывший президент Грузии отметил, что намерен усилить работу с правительством на фоне серьёзного экономического кризиса в стране. "Нам нужно находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье", - сказал Саакашвили журналистам. Он пообещал представить в Раде программу неотложных изменений.

Кандидатуру Саакашвили должен утвердить парламент. Голосование может состояться до конца месяца. Представители партии "Слуга народа" заявили прессе, что фракция пока не имеет единогласного решения по вопросу назначения политика на должность вице-премьера.

Сегодня же СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Грузия отозвала с Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе. Сам дипломат назвал возможное назначение Саакашвили недружественным шагом.