Опубликован новый отчёт о "фейковых новостях" про коронавирус в ЕС

Группа по противодействию дезинформации при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза представила новый отчёт о распространении в странах Европы дезинформации о коронавирусной инфекции. Как следует из отчёта, в странах ЕС и их соседях продолжаются скоординированные кампании по распространению "фейковых новостей" и дезинформации, в которых нередко участвуют прокремлёвские медиа или блогеры.

"Официальные или поддерживаемые государством источники из разных стран, в том числе России и в меньшей степени Китая, продолжают продвигать конспирологические нарративы и распространять дезинформацию как для аудитории ЕС, так и в соседних странах" - говорится в отчёте.

Речь идёт прежде всего о "теории заговора" в связи с эпидемией, утверждениях о том, что коронавирус не опасен здоровья или, наоборот, был искусственно создан и распространён в каких-то целях, о не основывающихся на научных данных "советах" по борьбе с коронавирусом, о якобы влиянии вышек 5G на распространение вируса и так далее. Распространяются и материалы политического характера, в частности с критикой ЕС и высокими оценками действий России и Китая.

Власти ЕС в марте уже заявляли об исходящей из России кампании дезинформации в связи с эпидемией.

О случаях дезинформации в связи с коронавирусом заявляли также спецслужбы США. Недавно американские разведывательные органы пришли к выводу, что китайские агенты способствовали распространению ложной информации о действиях администрации Трампа по борьбе с эпидемией - сообщает в пятницу "Голос Америки".