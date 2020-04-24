Бывшего депутата Госдумы арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал на два месяца до 22 июня бывшего депутата Госдумы от партии ЛДПР Дениса Волчек. Его обвиняют в мошенничестве на сумму в восемь миллионов рублей. Бывший депутат свою вину отрицает. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее суд арестовал предполагаемого подельника Волчека предпринимателя Зураба Плиева. Он признал свою вину. По версии следствия, Волчек и Плиев обещали помочь бизнесмену за восемь миллионов рублей избежать уголовного преследования. Их задержали 22 апреля в Санкт-Петербурге и доставили в Москву.

По информации РБК, бизнесменом, которому обещали помочь Плиев и Волчек, оказался бывший совладелец банка "Ренессанс" Андрей Розов. В 2016 году он был признан банкротом. При этом своё обещание Волчек и Плиев не выполнили.

Денису Волчеку 49 лет, с 2007 по 2016 год он был депутатом Госдумы от ЛДПР. После конфликта внутри партии, он покинул её и пытался избраться вновь уже от "Справедливой России", но проиграл выборы.