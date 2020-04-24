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ВОЗ и мировые лидеры пообещали собрать средства для борьбы с COVID-19

Урсула фон дер Ляйен

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Южной Африки Сирил Рамафоса и ряд других политиков и представителей государств участвовали в пятницу в видеоконференции для обсуждения новой международной инициативы по борьбе с пандемией коронавируса. Инициатива должна привести к ускоренной разработке безопасных и эффективных лекарств, тестов и вакцин от лёгочной болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом. Участники конференции хотят добиться одинакового и равного доступа богатых и малоимущих людей к средствам предотвращения и лечения лечения COVID-19.

"Перед нами общая угроза, и мы сможем с ней справиться только объединёнными усилиями", сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедром Адханом Гебрейезус. По его словам, опыт показал, что даже когда медикаменты и препараты имеются в наличии, они по-разному доступны разным группам больных. Мы не должны этого допускать, заявил глава ВОЗ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью глобальных усилий должен стать сбор средств в размере 7,5 миллиарда евро, тогда можно будет развернуть глобальную работу по разработке средств защиты, диагностики и лечения этого нового заболевания.

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