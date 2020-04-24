В Коми дважды за месяц сменился министр здравоохранения

Министр здравоохранения Республики Коми Виктория Филин, которая была назначена на этот пост 10 апреля, покинула должность. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу пресс-службе главы республики.

Место исполняющего обязанности министра займет заместитель руководителя ведомства Александр Борисов. Филин осталась в статусе зампреда правительства региона, отмечает БНК.

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба назначил на пост министра здравоохранения региона Филин 10 апреля. Она также стала вице-премьером, который будет курировал отрасль здравоохранения и социальной политики. Филин ранее возглавляла Центральную медико-санитарную часть № 38 в Сосновом бору в Ленинградской области. Это подразделение федерального медико-биологического агентства, которым Уйба руководил с 2004 по 2020 год.

Филин пришла на место Дмитрия Березина, который подал в отставку 9 апреля. Его уход с должности в республике связывают с ситуацией с распространением коронавируса. Ранее в отставку ушел глава Коми Сергей Гапликов.

В Коми коронавирусом заразились 553 человек, за последние сутки — 11 человек.​ 28 человек выздоровело. Официально подтверждены четыре случая смерти от коронавируса.