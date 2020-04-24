В Военно-морских силах США более 3500 инфицированных коронавирусом

Министерство обороны США подтвердило, что на эсминце Военно-морских сил в Карибском море выявлен очаг распространения коронавируса, а один из заражённых моряков эвакуирован и находится под наблюдением врачей.

На пресс-брифинге в Пентагоне официально подтверждена информция о вспышке инфекции на эсминце класса Kidd. Как отмечает "Голос Америки", первым об очаге инфекции сообщило агентство Reuters. Оно же со ссылкой на источники в Пентагоне, сообщило о заражении более чем десяти моряков.

Экипаж эсминца выполнял задачу по противодействию наркотрафику в Карибском море.

Телеканал CNN сообщил 23 апреля, что на 26 кораблях Военно-морских сил США выявлены случаи заражения моряков. Все эти корабли находятся в портах или на ремонтных верфях.

Министерство обороны США не называет точного числа случаев инфицирования, равно как и названия кораблей, на которых зарегистрированы случаи заболевания. Всего, по данным CNN, заражение коронавирусом выявлено у 3 578 американских военнослужащих. Двое из них скончались. Почти 800 случаев приходится на авианосец «Теодор Рузвельт», где умер один моряк.