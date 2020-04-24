Суд в Ставрополе ужесточил приговоры ингушским активистам

Суд в Ставрополе ужесточил приговоры нескольким ингушским активистам, осуждённым по обвинению в применении насилия к росгвардейцам во время протестных выступлений весной прошлого года. Об этом сообщил правозащитный центр "Мемориал".

В марте 2019 года участники митинга в Магасе протестовали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и против законодательных нововведений, по которым становилось возможным без референдума решать вопрос о границе. Митингующие требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

В ходе стычек были задержаны десятки человек. Вскоре девять из них были приговорены к лишению свободы на сроки от полутора лет до 1 года и 10 месяцев. На заседании 23 апреля суд не стал изменять сроки, но изменил место отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима. В обвинение добавлен мотив политической вражды к действовавшему на момент протестов главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

По данным «Мемориала», приговор ужесточён восьмерым: Аслану Аушеву, Адаму Бадиеву, Зелимхану Бапхоеву, Ахмеду Нальгиеву, Гелани Хамхоеву и Забейру Хамхоеву, Багаудину Мякиеву и Руслану Дзейтову.

Изменения в поведении судей по ингушскому делу диктуются привходящими факторами, считает член Совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов: "Один из них — это произошедший 20 апреля во Владикавказе массовый несанкционированный митинг. Главным требованием собравшихся было предоставление социальных гарантий людям, потерявшим доходы в результате карантинных мероприятий. Очевидно, власти опасаются, что это только „первый звоночек“ и можно ожидать нарастания социальных протестов. Именно поэтому от судей требуют более суровых приговоров в отношении сроков лишения свободы и места отбывания наказания", считает Олег Орлов.