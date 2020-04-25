Reuters: Китай направил медиков в КНДР для консультаций Ким Чен Ына

Китай отправил в Северную Корею группу специалистов, в которую вошли медики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, это может быть связано с возможными консультациями для лидера КНДР Ким Чен Ына.

Визит китайских врачей происходит на фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера, пишет агентство. В середине апреля южнокорейская пресса сообщила, что Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце. Однако официального подтверждения этой информации не последовало.

Собеседники Reuters в Южной Корее сообщают, что северокорейский лидер жив и в скором времени может появиться на публике. Источник, близкий к разведке США, уточнил, что у Ким Чен Ына, действительно были проблемы со здоровьем. Однако оснований утверждать, что лидер КНДР серьёзно болен, нет.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистами, что Вашингтон пока не располагает данными о здоровье Ким Чен Ына, но внимательно следит за ситуацией.

Последний раз северокорейские СМИ сообщали о местонахождении главы КНДР 11 апреля. Однако неизвестно, присутствовал ли он на торжественном мероприятии, посвящённом дню рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля.

Как отмечает Reuters возможные проблемы со здоровьем у Ким Чен Ына могут быть связаны с курением, излишним весом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.