Мэрия Москвы ответила на иск против Сергея Собянина

Мэрия Москвы ответила на судебный иск, поданный против главы города Сергея Собянина из-за режима самоизоляции, который действует в столице с 30 марта. Ответ опубликовал муниципальный депутат московского округа Кунцево Денис Шендерович.

Городские власти считают ошибочной позицию истцов, оспаривающих один из пунктов указа Собянина, который ограничивает свободу передвижения, закреплённую в Конституции. В мэрии считают, что права граждан не нарушаются, а ограничение на перемещение наоборот нужно для их защиты. "Данные меры направлены исключительно на защиту их (граждан) здоровья и предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении столичных властей.

Ранее Собянин назвал нынешний "режим самоизоляции" в Москве оптимальным для борьбы с эпидемией COVID-19. Он заявил, что смягчение ограничений приведёт к драматическим последствиям. В мэрии Москвы в пятницу заявили, что поводов для смягчения карантинных мер в столице на майские праздники нет, объяснив это ежедневным приростом заболеваемости.

Режим самоизоляции в Москве введён 30 марта и продлится до 1 мая. Также на территории столицы действует пропускной режим для перемещения на транспорте. Пешком перемещаться можно без пропуска, но только чтобы выйти в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять собаку не дальше чем в 100 метрах от дома. Просто гулять по улице запрещено. За нарушения людей штрафуют.