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В России за сутки выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 заболевших.

Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве – 2612, Московской области – 605 и Санкт-Петербурге – 215. Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа. 6250 человек выздоровели, 681 умер.

В мире число заболевших приближается к трём миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более 781 тысячи человек. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано 890 тысяч заражений, более 51 тысячи человек умерли. На втором месте Испания – более 219 тысяч заболевших и 22 тысячи смертей, на третьем месте Италия – более 192 тысяч заболевших и 25 тысяч смертей.

О чем не говорят цифры

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.

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